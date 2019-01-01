وزير خارجية تونس يبحث مع مدير "الألكسو" سبل تطوير التعاون

بحث وزير الشئون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي مع الدكتور محمد ولد أعمر المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" سبل تطوير التعاون بين تونس والمنظمة، بالإضافة إلى أنشطة المنظمة وبرامج عملها خلال الفترة القادمة.



وأكد الجهيناوي، خلال اللقاء الذي عقد اليوم الجمعة، استعداد تونس لمواصلة دعم المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وتهيئة الظروف التي تمكنها من أداء مهامها على أكمل وجه.



وشدد على أهمية دور المنظمة في دعم العمل الثقافي وتطوير التعليم والنهوض بالبحث العلمي، بهدف بناء مشروع حضاري عربي يرتكز على تأصيل الهوية العربية ودعم اللغة العربية، مع الانفتاح على الحضارات الأخرى ومواكبة المتغيرات الدولية المتسارعة والتطورات الكبرى في مجالات العلوم والتكنولوجيا.



كما دعا الوزير إلى إيلاء الشباب مكانة هامة في برامج عمل المنظمة للاستجابة لانتظاراته والعمل على وقايته من مخاطر التطرف الفكري والإرهاب.



من جانبه، أطلع مدير عام الألكسو وزير الخارجية التونسي على أهم محاور برنامج عمل المنظمة وتوجهاتها خلال الفترة المقبلة.. مؤكدا حرصه على الارتقاء بأدائها وإضفاء مزيد من الجدوى والفاعليّة على أنشطتها.