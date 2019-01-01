شرطة جبل طارق تعتقل اثنين آخرين من طاقم الناقلة الإيرانية المحتجزة

قالت شرطة جبل طارق، اليوم الجمعة، إنها اعتقلت اثنين آخرين من أفراد طاقم الناقلة الإيرانية التي احتجزت الأسبوع الماضي للاشتباه في انتهاكها العقوبات الأوروبية بنقلها النفط إلى سوريا.



واعتقلت السلطات أمس الخميس، قبطان السفينة والضابط الأول بها.



وقالت شرطة جبل طارق في بيان: "الرجال الأربعة مواطنون هنود وتم توفير مساعدة قانونية كاملة لهم".