الجمعة 12 يوليه 2019 الموافق 09 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

فن

وفاة المترجم والمصمم شهدي نجيب سرور في الهند

الجمعة 12/يوليه/2019 - 03:41 م
جريدة الدستور
طباعة
توفي المترجم والمصمم شهدي نجيب سرور، اليوم الجمعة، بعد صراع طويل مع مرض سرطان الرئة،
في إحدى مستشفيات الهند التي انتقل للعيش بها.

كانت أسرة الشاعر نجيب سرور قد استغاثت مؤخرًا من عدم توافر الأموال اللازمة لعلاجه، ما جعل عددًا كبيرًا من المثقفين يتعاطفون مع حالة "شهدي"، نجل الشاعر الكبير، حيث تواصلت وزارة الثقافة مع أسرة "سرور" للاطمئنان على حالته وبحث كيفية مساعدته وفقًا لمستجدات حالته الصحية.

يذكر أن الراحل هو نجل الشاعر الكبير نجيب سرور، شارك في فيلم "سرقات صيفية" للمخرج يسري نصرالله في العام 1998، واتجه للعمل كمصمم مواقع، وبزغ عمله في التكنولوجيا والتصميم، كما عمل على تطوير المواقع في روسيا، وانتقل للعيش في الهند، لكنه أصيب بمرض سرطان الرئة في مراحل صعبة ظل يعاني منها حتى وافته المنية.
ads

موضوعات متعلقة

منذ أقل من نصف ساعة

شرطة جبل طارق تعتقل اثنين آخرين من طاقم الناقلة الإيرانية المحتجزة

منذ يوم

موهبة ويست بروميتش ينضم لبرشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة إنشاء "وزارة السعادة".. "سوء فهم" لحديث "الرفاعى" والحكومة توضح

منذ يوم

البترول: تراجع متأخرات شركات النفط الأجنبية إلى 900 مليون دولار

ads

الصور

image description

محاربو الصحراء يقتلون الأفيال على أرض الفراعنة (صور)

image description

60 صورة ترصد مباراة جنوب افريقيا ونيجيريا

image description

30صورة .. ترصد مباراة السنغال وبنين

image description

تونس تقصى غانا بركلات الترجيح وتتأهل لربع نهائى أمم أفريقيا

image description

فرحة لاعبي الجزائر والجمهور بالصعود إلى ربع نهائي الأمم الأفريقية

ads

الأكثر قراءة

شاهد.. ريهام سعيد ترد على شائعات تعرضها لمرض جلدي

التفاصيل الكاملة لتعيينات شركة "بدر الدين للبترول" الجديدة

التعليم: نسبة النجاح فى الثانوية العامة مرتفعة.. والنتيجة غدًا

موهبة ويست بروميتش ينضم لبرشلونة

ستوديو

إبراهيم نور الدين يرد على واقعة رشه للمياه في أرض الملعب: "اتعرضت للسحر "

جنش يعود إلى القاهرة بعد إجراء جراحة في وتر أكيلس

حقوقيون من 9 دول يدينون انتهاكات قطر ضد العمال (فيديو)

القوات المسلحة تكذب شائعة امتلاكها شركة للنقل الذكي

ads

رياضة

نادي سكنديربيو الألباني يخسر استئنافه ضد عقوبة إيقافه أوروبيا

مهاجم أتلتيكو مدريد الجديد: إجادة ألعاب الهواء أهم مميزاتي

برشلونة يضم جريزمان من أتليتيكو مدريد

سجن 6 أشخاص في إندونيسيا بسبب التلاعب بنتائج المباريات

الرئيس نيوز

وزارة الدفاع الأمريكية تعلن اليوم ردها على تسلم تركيا الصورايخ الروسية «إس 400»

69 قاضية على المنصة.. "سالي" الأولى بـ"الجنايات".. و"فاطمة" بتشكيل "قضية البورصة"

83 شخصية و19 شركة.. تفاصيل مذكرة نيابة أمن الدولة فى قضية «خلية الأمل»

حبس مالك حمام سباحة في المرج بعد وفاة طفل صعقا بالكهرباء

منوعات

فيل يقتل طفلة ويصيب شقيقيها بجراح

السجن 600 عام لأمريكي بسبب جرائم جنسية

"جوجل" تتنصت على مستخدمي مساعدها الصوتي

5 معلومات عن رحلة "إس-400" إلى تركيا

كشكول

70 ألف طالب يسجلون في اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

الثانوية العامة.. طلاب "علمي علوم" الأعلى بنسبة النجاح هذا العام

انفوجراف.. الحدود الدنيا لتنسيق الجامعات الخاصة

لطلاب الثانوية العامة.. ننشر قائمة المعاهد الخاصة المعتمدة بتنسيق الجامعات

إسلام سياسي

الشرطة الألمانية تبدأ التحقيق في رسائل تهديد بتفجير عدد من المساجد

البعثة الروسية: الخوذ البيضاء أقرت بـ"فبركة" هجمات كيميائية في سوريا

الهلال الأحمر التونسي: ارتفاع عدد ضحايا سفينة المهاجرين إلى 72 قتيلا

القوات المسلحة تكذّب شائعات الإخوان حول شركة دابسي للنقل الذكي

مقالات الرأي
أحمد سليم
قصة شارع
مدحت بشاى
فريق يغيظ فى قيظ «بؤونة»
ماجد حبته
عاصمة تنزانيا الجديدة
خالد عكاشة
معضلة الوجود الإيرانى المسلح فى سوريا
المزيد
ads

الثقافة

الاثنين.. "بالحكي نكسر الحواجز 5" بمركز جسور الثقافي

مبادرة للتشجيع على القراءة والمعرفة بـ"ثقافة كفر الشيخ"

"شخصيات لا تنسى" على طاولة ثقافة الأقصر

"ثقافة جنوب سيناء" تحس المواطنين على حب الوطن

صفحتنا ع الفيس بوك