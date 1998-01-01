وفاة المترجم والمصمم شهدي نجيب سرور في الهند

توفي المترجم والمصمم شهدي نجيب سرور، اليوم الجمعة، بعد صراع طويل مع مرض سرطان الرئة،

في إحدى مستشفيات الهند التي انتقل للعيش بها.



كانت أسرة الشاعر نجيب سرور قد استغاثت مؤخرًا من عدم توافر الأموال اللازمة لعلاجه، ما جعل عددًا كبيرًا من المثقفين يتعاطفون مع حالة "شهدي"، نجل الشاعر الكبير، حيث تواصلت وزارة الثقافة مع أسرة "سرور" للاطمئنان على حالته وبحث كيفية مساعدته وفقًا لمستجدات حالته الصحية.



يذكر أن الراحل هو نجل الشاعر الكبير نجيب سرور، شارك في فيلم "سرقات صيفية" للمخرج يسري نصرالله في العام 1998، واتجه للعمل كمصمم مواقع، وبزغ عمله في التكنولوجيا والتصميم، كما عمل على تطوير المواقع في روسيا، وانتقل للعيش في الهند، لكنه أصيب بمرض سرطان الرئة في مراحل صعبة ظل يعاني منها حتى وافته المنية.