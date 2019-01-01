مقتل 6 أشخاص في هجوم انتحاري استهدف حفل زفاف بشرق أفغانستان

قال مسئول، اليوم الجمعة، إن 6 أشخاص، على الأقل، لقوا حتفهم في هجوم انتحاري استهدف حفل زفاف شرق البلاد.



وقال المتحدث باسم إقليم ننجرهار إن 15 شخصا آخرين أصيبوا في الهجوم الانتحاري الذي وقع بمنطقة "باشيراجام" في الإقليم.



وأوضح المتحدث عطاء الله خوجياني أن الانتحاري منفذ الهجوم استهدف حفل زفاف ابن شقيق قائد ميليشيا موالية للحكومة، ومعروف باسم "مالك تور".



وكان أحد أبناء تور من بين هؤلاء القتلى حسب خوجياني.



وتابع خوجياني أن المهاجم كان مراهقا من إقليم أوروزجان جنوب البلاد، طبقا لتحقيق أولي.



ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الهجوم ونفت طالبان تورطها فيه.



وفي الوقت نفسه، قُتل 13 فردا على الأقل من الجيش الأفغاني في هجوم شنته حركة طالبان في إقليم فارياب، طبقا لما ذكره أعضاء من المجلس الإقليمي، وأصيب 11 شخصا آخرون.



وذكر مسئولون أن الحادث وقع عندما كان الجنود نائمين داخل مسجد في المنطقة.



وتشن حركة طالبان وقوات موالية للحكومة هجمات ضد بعضها البعض بشكل شبه يومي وسط محادثات بين الحركة والولايات المتحدة، عقدت آخر جولة منها في الدوحة، يوم الثلاثاء الماضي، للتوصل لتسوية سياسية.