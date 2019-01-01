مهاجم أتلتيكو مدريد الجديد: إجادة ألعاب الهواء أهم مميزاتي

أكد المهاجم الصربي ايفان سابونجيتش، اللاعب الجديد ضمن صفوف نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم، أن إجادته لألعاب الهواء هي أكثر ما يميزه كمهاجم، كما أشار إلى أنه تولد لديه انطباع رائع عن ناديه الجديد خلال التدريبات الأولى له مع زملائه الجدد.



وقال سابونجيتش، اليوم الجمعة، خلال مراسم تقديمه لوسائل الإعلام والجمهور كلاعب جديد في أتلتيكو مدريد: "لا يروق لي الحديث كثيرًا عن نفسي، ولكن أفضل مميزاتي هي ألعاب الهواء، الانطباع الأول رائع، أنا سعيد بالعمل مع مدرب جيد مثل سيميوني".



وأضاف المهاجم الصربي، 21 عامًا: "كان الانضمام لهذا النادي الكبير حلمًا، لقد جئت إلى هنا للعمل والكفاح وإظهار مميزاتي".



وقال انريكي سيريزو، رئيس أتلتيكو مدريد، إن اللاعب الصربي الجديد "يتمتع بقدرة تهديفية هائلة وبالشراسة وبحيوية الشباب. لقد انضم لفريق يضم لاعبين استثنائيين في مركزه، المنافسة ستساعده على التحسن وستغذي دوافعه حتى يصبح مهاجمًا يُحتذى به".



ووجه سيريزو حديثه إلى سابونجيتش قائلًا: "عليك أن تستفيد من كل تدريب ومن كل دقيقة، أتمنى لك أن تكون سعيدًا في هذا البيت، وأن تحقق الكثير من النجاحات، وأن تبقى معنا لسنوات عديدة".