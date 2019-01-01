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عالم

بوتين يبحث مع مجلس الأمن الروسي العلاقات مع أوكرانيا

الجمعة 12/يوليه/2019 - 03:33 م
بوتين
بوتين
أ ش أ
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بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، مع أعضاء مجلس الأمن القومي العلاقات بين بلاده وأوكرانيا، في ضوء نتائج مكالمته الهاتفية أمس الخميس، مع الرئيس الأوكراني الجديد فلاديمير زيلينسكي.

وقال بيسكوف إن المشاركين في الاجتماع "تناولوا، إلى جانب القضايا الملحة في الأجندة الروسية الداخلية، بعض جوانب العلاقات الروسية الأوكرانية، بما في ذلك على ضوء المكالمة الهاتفية التي جرت أمس بين الرئيسين بوتين وزيلينسكي".

وجرى اجتماع مجلس الأمن الروسي بمشاركة رئيسي غرفتي البرلمان، ورئيس إدارة الكرملين، وسكرتير مجلس الأمن، ووزيري الخارجية والداخلية، ومديري مصلحتي الأمن والاستخبارات الخارجية، وكذلك المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون حماية الطبيعة والبيئة والمواصلات.

يذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تلقي أمس أول اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأوكراني الجديد فلاديمير زيلينسكي.

وأفاد الكرملين- لاحقًا- بأن الرئيسين بحثا "مسائل متعلقة بالتسوية في جنوب شرق أوكرانيا، والعمل المشترك على إعادة الأشخاص المحتجزين من قبل كل الطرفين"، إضافة إلى "إمكانية استمرار الاتصالات في إطار رباعية نورماندي "روسيا، أوكرانيا، فرنسا، ألمانيا" الخاصة بتسوية النزاع في منطقة دونباس بجنوب شرقي أوكرانيا.
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