لمرضى الضغط المنخفض.. طريقة عمل العرقسوس

يعاني مرضى الضغط المنخفض دائمًا بالهبوط وانخفاض الضغط أغلب الوقت، ولكن بجانب العلاج فهناك بعض المشروبات التى تساعد على ارتفاع وانتظام الضغط ومنها العرقسوس.



ومن خلال هذه السطور سوف نقدم لكم بطريقة سهلة وبسيطة طريقة عمل مشروب العرقسوس

المقادير

ربع كوب عرقسوس



ربع كوب ماء للعجن



نصف معلقة كربوناتو



طريقة التحضير:

يوضع العرقسوس فى إناء مناسب يضاف كل من مقدار الكربوناتو السابق وربع كوب الماء



يقلب السائل ويخلط جيدًا



يوضع في مكان دافئ في الشمس أو في فرن البوتاجاز لمدة ستين دقيقة



يتم وضع كمية مناسبة من الماء والتي تقدر بحوالي ثلاثة لترات من الماء ويترك فترة ثم يتم تصفيته، يتم إضافة ماء بالمصفاة لغسله جيدًا ثم يترك فترة إلى أن تترسب الرواسب غير المرغوب فيها في الأسفل



يتم تفريغ العرقسوس في إناء آخر مع التأكد من ترك الرواسب بالإناء الأول ويمكن تكرار هذة الخطوة مرة أخرى للتأكد من عدم وجود رواسب أخرى



يوضع في الثلاجة وبالهنا.