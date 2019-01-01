خدمات الحكومة الرقمية.. تفاصيل إطلاق 25 خدمة إلكترونيا خلال شهر

تستعد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى إتاحة أول حزمة من خدمات الحكومية الرقمية للمواطنين بدءا من محافظة بورسعيد أول محافظة رقمية في مصر، حيث أكدت الوزارة أن العمل يسير بشكل منتظم للانتهاء من هذه المشروع والذي تشارك فيه عدة وزارات حكومية لتقديم هذه الحزمة خلال شهر، مشيرة إلى أن الوزارة تستهدف الوصول إلى أكبر قدر من هذه الخدمات والتي تغطي خدمات الصحة والتموين ومعاش الضمان الاجتماعي والمرور والدخلية والاحوال المدنية والتعليم والمعاشات وغيرها من الخدمات.



وأوضحت الوزارة أنه سيتم إطلاق باقي الخدمات الحكومية الرقمية تباعا خلال العام الحالي لتصل إلى 25 خدمة حكومية رقمية رئيسية ويندرج من خلالها 150 خدمة حكومية رقمية فرعية يتم تقديمها من خلال عدد من المنافذ، مؤكدة أن مشروع التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة حاليا سيؤدي الي تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير مزيد من الوقت والجهد.



وقالت إن القيادة السياسية مهتمة بتنفيذ هذا المشروع على أعلى مستوي من الدقة والجودة حيث إنه سيتم بدء تنفيذه تباعا في 4 محافظات تشمل الأقصر والإسماعلية والسويس والبحر الأحمر كمرحلة أولى للمشروع بعدها سيتم تعميمه على باقي المحافظات.



وأشارت الوزارة أن المشروعات التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع قطاعات الدولة المختلفة لتحقيق التحول الرقمي متعددة وفي عدة مجالات منها مشروع ميكنة التأمين الصحي الذي سيتم إطلاقه بشكل تجريبي في بورسعيد ثم نشره في محافظات الإسماعيلية والسويس والأقصر في المرحلة الأولى، ومشروع ميكنة الضرائب لإقامة مجتمع ضريبي عادل، وميكنة المناطق الاستثمارية.