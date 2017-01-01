"الجهيناوي" يشارك في الحوار الاستراتيجي بين تونس وواشنطن

يزور وزير الشؤون الخارجية التونسى خميس الجهيناوي خلال الفترة من 16 إلى 18 يوليو الجاري الولايات المتحدة الأمريكية على رأس وفد تونسي رفيع المستوى للإشراف مع نظيره الأمريكي "مايك بومبيو" على أعمال الدورة الثالثة للحوار الاستراتيجي بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية.



ويأتي انعقاد هذه الدورة الجديدة من الحوار الاستراتيجي، وهي الأولى في عهد الإدارة الأمريكية الحالية وفقا لبيان صادر عن الخارجية التونسية اليوم الجمعة، تجسيدا للإرادة المشتركة بين البلدين لمزيد من الارتقاء بعلاقات التعاون الإستراتيجية التي تجمعهما في شتى المجالات وتعزيز التنسيق والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



ويعد انعقاد الحوار الاستراتيجي بين البلدين تتويجا للجهود المتميزة على مستوى آليات التعاون الثنائي وللقاءات الثنائية المكثفة التي عقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال النصف الأول من العام الحالي والتي تضمنت انعقاد أعمال الدورة 30 للجنة العسكرية التونسية الأمريكية وإجتماع المجلس المشترك للتجارة والاستثمار، واللجنة الاقتصادية المشتركة التونسية الأمريكية.



يشار إلى أن هذه الزيارة هي الثالثة التي يؤديها وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي إلى واشنطن، بعد زيارتي العمل التي أداها في شهري يوليو 2018 وأبريل 2019، ومن المنتظر أن يجري الوزير إضافة إلى اللقاء الذي سيجمعه مع نظيره الأمريكي لقاءات مع عدد من المسؤولين في الإدارة والكونجرس الأمريكيين لبحث مجالات التعاون الثنائي وعدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، كما سيشارك في حلقة نقاش مع ممثلين عن مراكز التفكير الأمريكية والمنظمات والشخصيات المهتمة بمتابعة الشأن التونسي.