الحرس الثوري الإيراني يقصف مواقع للمعارضة في كردستان العراق

هاجم الحرس الثوري الإيراني مواقع للمعارضة الإيرانية في كردستان العراق، حسبما نقلت عنه مصادر إعلامية إيرانية.



وقالت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، اليوم الجمعة، إن الحرس الثوري هاجم مواقع للمعارضة الإيرانية المسلحة في منطقة كردستان العراق بالطائرات المسيرة والصواريخ.



وكان الحرس الثوري قال، في بيان، نشره موقعه الرسمي "سباه- نيوز"، الخميس، إن "مجموعة من الإرهابيين حاولت التسلل إلى بلادنا، الأربعاء، من الحدود الغربية، وتم القضاء عليها بشكل كامل".