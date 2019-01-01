عراك بين سوريين وأفغان بـ"السلاح الأبيض" بألمانيا

نشب عراك بين مجموعة من الشباب السوريين والأفغان في مدينة مرسبورج الألمانية استخدمت فيه أدوات حادة، ما أدى لتدخل الشرطة الألمانية التي أوقفت الشجار وأجلت المصابين.



وقع شجار بين مجموعة شباب من اللاجئين السوريين والأفغان في مدينة مرسبورج التابعة لمقاطعة زاكسن انهالت، ما أدى إلى وقوع إصابات بين الطرفين حسب صحيفة "متل دوتشه" الألمانية.



وذكرت شرطة مدينة مرسبورج التابعة لمقاطعة زاكسن أنهالت أن شجارًا وقع بعد أن هاجم شاب سوري عمره 23 شابًا أفغانيًا بواسطة سكين، ما دفع أصدقاء الطرفين للانضمام للعراك.



ونقل موقع "مراسلون" عن وسائل إعلام ألمانية أن الشجار وقع في شارع الملك هانريش، وسقط جرحى من الطرفين بسبب المشاجرة التي استخدمت فيها الأدوات الحادة، ما استدعى تدخل الشرطة التي قامت بفض الشجار واعتقال المشاركين فيه.



وأفادت الشرطة بأن شجارًا حدث في وقت سابق بين شابين سوري وأفغاني، ما استدعى لتدخلها مرتين في نفس الشارع، ونقلت الشرطة الجرحى إلى المستشفى.



وبحسب الموقع، فإن الجالية السورية في ألمانيا تعتبر ثالث أضخم جالية في البلاد بعد البولنديين والأتراك.