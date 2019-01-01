الجمعة 12 يوليه 2019 الموافق 09 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

عالم

باريس: صواريخ غريان لم تكن في أيد ليبية

الجمعة 12/يوليه/2019 - 03:07 م
جريدة الدستور
طباعة
أكدت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورانس بارلي، اليوم الجمعة، أن الصواريخ التي عثر عليها داخل قاعدة تابعة لـ"الجيش الوطني الليبي" في مدينة غريان جنوب طرابلس "لم تكن بين أيد ليبية".

وصرحت بارلي لإذاعة "فرانس إنفو" بأن جميع الأخبار التي تقول إن هذه الصواريخ كانت توجد بين أيد ليبية هي أخبار "مغلوطة تماما"، دون أن تقدم المزيد من التفاصيل.

وأضافت بأن الصواريخ "لم تحول أبدا إلى أي طرف، وكانت موجهة لاستخدام واحد فقط هو المساهمة في حماية فرنسيين كانوا يعملون في مجال الاستخبارات في إطار مكافحة الإرهاب".

وتابعت الوزيرة بالقول "إن هذه الصواريخ كانت غير صالحة للاستعمال، لهذا خزنت في مكان يمكن تدميرها فيه لاحقا، إلا أنه ولأسباب تتعلق بالأحداث الجارية في ليبيا، لم يتم تدمير هذه الصواريخ في الوقت المناسب".

يذكر أن حكومة الوفاق الليبية طالبت باريس بتقديم "توضيحات عاجلة"، عقب إقرار فرنسا بأن الصواريخ التي عثر عليها داخل قاعدة تابعة للمشير خليفة حفتر في غريان (جنوب طرابلس) هي صواريخ عائدة للجيش الفرنسي.

وكان وزير الخارجية في حكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة، طالب نظيره الفرنسي، جان إيف لودريان، في رسالة "بتوضيح الآلية التي وصلت بها الأسلحة الفرنسية التي عثر عليها في غريان، إلى قوات حفتر، ومتى تم شحنها وكيف سُلمت".

وكانت وزارة الدفاع الفرنسية قالت الأربعاء إن صواريخ جافلين الأمريكية الصنع، التي عثر عليها في قاعدة غريان على بعد نحو مئة كيلومتر جنوب غرب طرابلس، "تعود في الواقع إلى الجيش الفرنسي الذي اشتراها من الولايات المتحدة"، مؤكدة بذلك معلومات كشفتها صحف أمريكية الثلاثاء.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة إنشاء "وزارة السعادة".. "سوء فهم" لحديث "الرفاعى" والحكومة توضح

منذ حوالي 21 ساعة

البنك المركزي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير

منذ يوم

البترول: تراجع متأخرات شركات النفط الأجنبية إلى 900 مليون دولار

منذ يوم

الحكومة: لا زيادة فى أسعار السجائر المحلية بسبب "الوقود"

ads

الصور

image description

محاربو الصحراء يقتلون الأفيال على أرض الفراعنة (صور)

image description

60 صورة ترصد مباراة جنوب افريقيا ونيجيريا

image description

30صورة .. ترصد مباراة السنغال وبنين

image description

تونس تقصى غانا بركلات الترجيح وتتأهل لربع نهائى أمم أفريقيا

image description

فرحة لاعبي الجزائر والجمهور بالصعود إلى ربع نهائي الأمم الأفريقية

ads

الأكثر قراءة

شاهد.. ريهام سعيد ترد على شائعات تعرضها لمرض جلدي

التفاصيل الكاملة لتعيينات شركة "بدر الدين للبترول" الجديدة

التعليم: نسبة النجاح فى الثانوية العامة مرتفعة.. والنتيجة غدًا

موهبة ويست بروميتش ينضم لبرشلونة

ستوديو

إبراهيم نورالدين يرد على واقعة رشه للمياه فى أرض الملعب: "اتعرضت للسحر"

جنش يعود إلى القاهرة بعد إجراء جراحة في وتر أكيلس

حقوقيون من 9 دول يدينون انتهاكات قطر ضد العمال (فيديو)

القوات المسلحة تكذب شائعة امتلاكها شركة للنقل الذكي

ads

رياضة

نادي سكنديربيو الألباني يخسر استئنافه ضد عقوبة إيقافه أوروبيا

مهاجم أتلتيكو مدريد الجديد: إجادة ألعاب الهواء أهم مميزاتي

برشلونة يضم جريزمان من أتليتيكو مدريد

سجن 6 أشخاص في إندونيسيا بسبب التلاعب بنتائج المباريات

الرئيس نيوز

وزارة الدفاع الأمريكية تعلن اليوم ردها على تسلم تركيا الصورايخ الروسية «إس 400»

69 قاضية على المنصة.. "سالي" الأولى بـ"الجنايات".. و"فاطمة" بتشكيل "قضية البورصة"

83 شخصية و19 شركة.. تفاصيل مذكرة نيابة أمن الدولة فى قضية «خلية الأمل»

حبس مالك حمام سباحة في المرج بعد وفاة طفل صعقا بالكهرباء

منوعات

ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بالتهاب الدماغ في الهند إلى 176 طفلا

"ناسا" تكشف حقيقة خسارتها لقطات تاريخية من "السير على القمر"

تنجب طفلة رغم إصابتها بالعقم بسبب عمليتي زراعة كبد

ظهور لوحة مسروقة من كنيسة فرنسية قبل 45 عاما في دار مزادات بألمانيا

كشكول

70 ألف طالب يسجلون في اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

الثانوية العامة.. طلاب "علمي علوم" الأعلى بنسبة النجاح هذا العام

انفوجراف.. الحدود الدنيا لتنسيق الجامعات الخاصة

لطلاب الثانوية العامة.. ننشر قائمة المعاهد الخاصة المعتمدة بتنسيق الجامعات

إسلام سياسي

الشرطة الألمانية تبدأ التحقيق في رسائل تهديد بتفجير عدد من المساجد

البعثة الروسية: الخوذ البيضاء أقرت بـ"فبركة" هجمات كيميائية في سوريا

الهلال الأحمر التونسي: ارتفاع عدد ضحايا سفينة المهاجرين إلى 72 قتيلا

القوات المسلحة تكذّب شائعات الإخوان حول شركة دابسي للنقل الذكي

مقالات الرأي
أحمد سليم
قصة شارع
مدحت بشاى
فريق يغيظ فى قيظ «بؤونة»
ماجد حبته
عاصمة تنزانيا الجديدة
خالد عكاشة
معضلة الوجود الإيرانى المسلح فى سوريا
المزيد
ads

الثقافة

الاثنين.. "بالحكي نكسر الحواجز 5" بمركز جسور الثقافي

مبادرة للتشجيع على القراءة والمعرفة بـ"ثقافة كفر الشيخ"

"شخصيات لا تنسى" على طاولة ثقافة الأقصر

"ثقافة جنوب سيناء" تحس المواطنين على حب الوطن

صفحتنا ع الفيس بوك