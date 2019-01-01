زلزال بقوة 4.6 ريختر يضرب مدينة سيتل الأمريكية

ضرب زلزال بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر، اليوم الجمعة، مدينة سيتل بولاية واشنطن شمال غرب الولايات المتحدة.



وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع، في الساعة 03:00 صباحا، حسب التوقيت المحلي، ووقع مركزه في منطقة "ثري ليكس" على بعد 40 ميلا شمال شرق سيتل، وعلى عمق 14 ميلا، حسبما أوردت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية على موقعها الإلكتروني.



كما تم تسجيل هزة أرضية بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر على مقربة من مدينة مونرو بولاية واشنطن، بعد دقائق من ذلك الزلزال.



ويأتي ذلك بعد أن ضربت هزتان قويتان ولاية كاليفورنيا الأسبوع الماضي.