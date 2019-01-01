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مصر

الأطباء تغلق باب الطعون على قوائم مرشحى التجديد النصفى الأحد

الجمعة 12/يوليه/2019 - 03:01 م
جريدة الدستور
فاتن خديوى
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تغلق اللجنة الانتخابية لنقابة الأطباء، بعد غدٍ الأحد، باب تلقى الطعون على قوائم المرشحين بمقاعد التجديد النصفى للنقابة، التى تجرى على مقاعد النقابة العامة والفرعية ومقعد النقيب.

وأوضحت اللجنة أنه يتم إعلان نتيجة الطعون وأسماء المرشحين بعد الطعون يوم 24 يوليو الجارى، كما سيتم فتح باب التنازلات ابتدءًا من 25 يوليو إلى 29 يوليو، على أن يتم إعلان القائمة النهائية يوم 8 أغسطس.

وأشارت إلى أن العملية الانتخابية ستكون فى الأسبوع الثانى من أكتوبر القادم "الجمعة 11 أكتوبر 2019".

وكانت اللجنة الانتخابية لنقابة الأطباء قد أعلنت عن الجدول الزمنى لانتخابات التجديد النصفى لمجلس النقابة "النقابة العامة والنقابات الفرعية" ومقعد النقيب العام والنقباء الفرعيين، والمقرر إجراؤها أكتوبر المقبل.
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