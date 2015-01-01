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رياضة

سجن 6 أشخاص في إندونيسيا بسبب التلاعب بنتائج المباريات

الجمعة 12/يوليه/2019 - 02:59 م
جريدة الدستور
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قالت محكمة إندونيسية، في بيان عبر موقعها على الانترنت، إنها أصدرت أحكاما بالسجن ضد ستة أشخاص، من بينهم أعضاء بالاتحاد الوطني لكرة القدم وحكم سابق، في أول محاكمة بالبلاد في قضية للتلاعب بنتائج المباريات.

وتتعلق المحاكمة، التي استغرقت ثلاثة أشهر بمحكمة في بانجارنيجارا بجزيرة جافا، بمباراة في دوري الدرجة الثالثة عام 2018، بين برسيبارا وبيمالانج.

وفاز بيمالانج 1- صفر، لكن مدرب برسيبارا أبلغ السلطات لاحقا بوجود شبهات حول التلاعب في النتيجة، وتدخلت الشرطة للتحقيق.

وتصل أقصى عقوبة في القضية إلى السجن ثلاث سنوات.

وعوقب ستة أشخاص بالفعل بالحرمان من مزاولة أي نشاط متعلق باللعبة في إندونيسيا مدى الحياة، بجانب عقوبات المحكمة بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، مع فرض غرامات.

وتحظى كرة القدم بشعبية كبيرة في البلد الآسيوي، لكن مسابقات الدوري المحلية تلطخت بحالات غش في النتائج وفساد.

وعوقبت إندونيسيا بالإيقاف الدولي في 2015، بسبب التدخل الحكومي في الدوري المحلي، وحرمت من تصفيات كأس العالم 2018، وكأس آسيا 2019، ثم رفع الإيقاف في 2016.
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