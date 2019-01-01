فاطمة ناصر تتألق في جلسة تصوير لـ"خالد فضة"

خضعت النجمة التونسية، فاطمة ناصر، لأحدث جلسة تصوير، والتي أجرتها من أجل إحدى المجلات المصرية حيث ارتدت فستان بالأخضر، وتصدرت غلافها هذا الأسبوع، ونالت جلسة التصوير إعجاب جمهور فاطمة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي من تصوير خالد فضة، ومكياج خبيرة التجميل ميرا الفقيه، وخبير الموضة سوشا، وملابس المصمم المغربي Roméo.



وكانت آخر أعمال فاطمة ناصر مسلسل "الحلاج صراع الجواري" والذي عرض في رمضان بجانب مسلسل قابيل، والذي حققا نجاح كبير على الشاشات المصرية والعربية.



وتعد فاطمة الناصر من الفنانات اللواتي أثبتن أنفسهن في الفترة الأخيرة، وخلال الفترة المقبلة تقرأ عددًا من السيناريوهات الخاصة بالسينما والدراما لتحديد أي الأعمال التي ستشارك بها.