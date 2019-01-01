دبلوماسي أمريكي: واشنطن لن تتدخل في النزاع بين اليابان وسول

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، إن مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون شرق آسيا والمحيط الهادي دعا اليابان وكوريا الجنوبية إلى تسوية الخلاف بشأن القيود على الصادرات اليابانية عبر الحوار، وقال إن الولايات المتحدة لا تعتزم التدخل.



وأضاف الدبلوماسي الأمريكي ديفيد ستيلويل في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن الولايات المتحدة تشجع الجانبين على التركيز على قضايا أخرى بالمنطقة أبرزها كوريا الشمالية.



وتخوض اليابان وكوريا الجنوبية نزاعا دبلوماسيا بعد أن فرضت طوكيو الأسبوع الماضي قيودا على تصدير مواد أساسية تستخدمها شركات تكنولوجيا كورية جنوبية، وعزت ذلك إلى خلاف مع سول بشأن قضية العمالة بالسخرة في المؤسسات اليابانية خلال الحرب العالمية الثانية.



ومن المقرر أن يزور ستيلويل كوريا الجنوبية خلال جولته في آسيا وهي الأولى التي يقوم بها منذ توليه المنصب الشهر الماضي.