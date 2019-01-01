روسيا: السجن لعناصر طاجيك من داعش بسبب اتهامات بالإرهاب

أصدرت محكمة روسية أحكاما طويلة بالسجن بحق 7 أعضاء من تنظيم داعش من طاجيكستان، اليوم الجمعة، على خلفية محاولتهم إخراج قطار فائق السرعة عن القضبان.



وأصدرت محكمة موسكو العسكرية أحكاما بالسجن بحق المدعي عليهم، جميعهم من جمهورية طاجيكستان السوفيتية سابقا، تتراوح بين 15 و21 عاما.



وكانت المجموعة حاولت إخراج قطار عن القضبان أثناء رحلة بين أكبر مدينتين روسيتين، موسكو وسانت بطرسبرج، في عام 2017، حسبما ذكرت وكالة المعلومات القانونية الروسية (رابسي)، وهي منفذ إعلامي حكومي.



وقال التقرير إن المحاولة سببت خسائر بالقطار تعادل قيمتها نحو مليون دولار.



جدير بالذكر، أن روسيا حليف رئيسي لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، وسعى جيشها للقضاء على داعش في سوريا في السنوات الاخيرة.



وأدى تراجع وجود تنظيم داعش في سوريا والعراق المجاورة إلى مخاوف في روسيا وغيرها من دول الاتحاد السوفيتي السابق من أن يجلب المتطرفون العائدون الحرب معهم.