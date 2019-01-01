فورين بوليسي: العقوبات الأمريكية قادرة على هدم اقتصاد تركيا الهش

أكدت صحيفة "فورين بوليسي" الأمريكية، أن هناك ضغوطًا كبيرة من مسئولى الأمن في الولايات المتحدة لفرض عقوبات قاسية على تركيا.



وتابعت أن العقوبات على تركيا لن تقتصر على التعاون الدفاعي فقط، فهي قادرة على تدمير اقتصاد أنقرة الهش، حيث تدعم كل من وزارتي الخارجية والدفاع فرض عقوبات أشد على تركيا، والتي قد تشمل عزل أنقرة عن النظام المالي الأمريكي.



وقال آرون شتاين، مدير برنامج الشرق الأوسط التابع لمعهد أبحاث السياسة الخارجية: "العقوبات ستذهب إلى البيت الأبيض، لكن الرئيس دونالد ترامب هو الورقة الأساسية ويمكن أن يظل قيد التنفيذ".



وأوضحت الصحيفة أنه على الرغم من تصريحات الرئيس، يقول مسؤولو وزارة الخارجية والبنتاجون إن الإدارة لا تزال تعتزم فرض عقوبات وعزل تركيا من برنامج المقاتلات الأمريكية "إف 35".