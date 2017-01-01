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اقتصاد

بدء توزيع الكوبون النقدى لحملة أسهم" القاهرة للدواجن" 17 يوليو

الجمعة 12/يوليه/2019 - 02:07 م
جريدة الدستور
اكرم عمران
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تنهى شركة القاهرة للدواجن، الحق في توزيع الأرباح لحملة الاسهم بنهاية تعاملات بعد غدٍ الأحد 14 يوليو الجارى، على أن يبدأ توزيع الكوبون النقدى رقم (38) بواقع 25 قرشًا للسهم الواحد، اعتبارًا من يوم 17 يوليو المقبل.

وكانت الجمعية العامة العادية للقاهرة للدواجن، قد وافقت في مايو الماضي على توزيع نحو 119.75 مليون جنيه للمساهمين عن أرباح العام الماضي بواقع كوبون نقدي 25 قرشًا للسهم.

وحققت صافي ربح بعد الضريبة بلغ 147.62 مليون جنيه خلال 2018، مقابل 365.6 مليون جنيه أرباح في 2017.

يذكر أن الشركة سجلت صافي ربح خلال الربع الأول من 2019 بلغ 37.22 مليون جنيه، مقابل 35.75 مليون جنيه أرباح خلال نفس الربع من العام الماضي.
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