السجن 600 عام لأمريكي بسبب جرائم جنسية

أدين رجل بتهمة الاعتداء الجنسي على فتيات قاصرات، ووصلت عقوبته إلى السجن ولكن الغريب أن فترة السجن المقررة له طويلة جدا ولن يعيش حتى ينهيها.



اعتدى رافين سميث (35 عاما) على فتيات خمس، وبعدها قدمت والدة إحدى الفتيات (لم تفصح عن اسمها للإعلام) شكوى رسمية ضده، وفقا لشبكة فوكس نيوز الأمريكية.



اعترف سميث بجرائمه الذي ارتكبها في حق الفتيات الخمس اللواتي لم تكمل اكبرهن عامها الـ 16، واعتذر لهن في المحكمة، ولكن اعتذاره لم يكن كافيا لتخفيف العقوبة المقررة عنه.



وفرض القاضي عن مقاطعة هيوستن في ولاية ألاباما الأمريكية حكما بالسجن ضد سميث ومدته 615 عاما، وقالت الأم بعد إصدار الحكم: "لا أستطيع أن أصدق ما قاله القاضي.. إن هذا العقاب مرض جدا وجاء بالطريقة التي أردت أن يعاقب بها".



وبعد انتهاء الجلسة، قال المدعي العام ج.ت جونز وهو يبكي: "عندما تتعامل مع ضحايا أطفال، ستشعر بالألم الذي شعرت به وجعلني أقرر بهذه العقوبة"، فيما أوضحت الأم التي قدمت الشكوى أن سميث له ضحايا أخريات ولكنهم يخشون أن يتقدموا"، وتابعت: "لا أريدهم أن يخافوا بعد الآن.. هو في السجن لمدة ستة قرون ولا يمكنه أن يؤذي أحدًا".