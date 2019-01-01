عقوبات قاسية.. أنظمة الصواريخ الروسية تودي بتركيا لنفق مظلم

قال مسئول في الإدارة الأمريكية إن الحكومة تعد عقوبات قاسية لتركيا سيتم الإعلان عنها خلال فترة قصيرة في حال استلمت تركيا أولى صفقات أنظمة الدفاع الصاروخية الروسية "إس 400"، ولن يستطيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن يقول إنه لم يتم تحذيره، وفقًا لما نقلته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.



وأضاف أن إدارة الرئيس دونالد ترامب لن تحاول إيجاد طريق آخر لحل الأزمة مع تركيا، واقتراح أردوغان بتشكيل مجموعة عمل مشتركة لدراسة الأزمة وتأخير فرض العقوبات أمر غير مطروح.



وفي هذا الصدد قال ممثل الولايات المتحدة في الناتو كاي بيلي هتشيسون: "لقد قلنا في مناسبات عديدة إن هناك عواقب سلبية للغاية على تركيا في حال فرض العقوبات الأمريكية، ولكن أنقرة لم تترك لنا خيارًا آخر، فهذه العقوبات يمكنها التأثير على قطاعات واسعة من الاقتصاد التركي".



وتابع: "فيما يتعلق بالعقوبات على تركيا فهي قد تتضمن فصل الكيانات التركية عن المؤسسات المالية الأمريكية، ومنع منح التأشيرات للمسؤولين أو التنفيذيين الأتراك، وتجميد أصولهم الأمريكية، ومنع تركيا من القدرة على جمع الأموال في المؤسسات الدولية وغيرها، وعلى رغم عدم اتخاذ قرارات نهائية، أخبرني المسئولون بأن رد الإدارة سيكون قاسيًا للغاية".