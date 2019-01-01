"سينما مصر" بمسرح مركز الإبداع الأحد المقبل

يبدأ مسرح مركز الإبداع الفني بالقاهرة بساحة الأوبرا، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحى عبدالوهاب، فى الثامنة مساء الأحد المقبل، في تقديم عرض تخرج الدفعة الثانية لطلبة ستوديو المواهب بالمركز، بعنوان "سينما مصر"، والعرض رؤية وإخراج الفنان خالد جلال.



وصرح "جلال" بأن العرض يعد الأضخم فى أعداد الطلبة بالمركز، حيث يشارك فيه نحو 70 طالبا، ويتناول تقديم رؤية حديثة لنحو 45 مشهدا من كلاسيكيات السينما المصرية.



يذكر أن مركز الإبداع الفنى قدم عددا من العروض المسرحية الناجحة من نتاج ورش ستديو الممثل والتى لاقت نجاحا جماهيريا كبيرا على المستويين النقدى والجماهيرى، نذكر منها: "هبوط اضطراري"، "قهوة سادة" و"سلم نفسك"، كما ساهم في اكتشاف مجموعة كبيرة من أشهر الفنانين الشباب على الساحة الفنية من خريجى (ستديو الممثل)، مثل: سامح حسين، بيومي فؤاد، محمد فراج، محمد ثروت، أمير صلاح الدين، إيمان السيد، محمد شاهين، سارة سلامة، حسام داغر، نضال الشافعى، محمد ممدوح، هشام إسماعيل، ومحمد عز.