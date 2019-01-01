زيت اللافندر يعالج العديد من الأمراض النفسية والجسدية للنساء

الشعور بالارتياح النفسى والجسدى هو الحلم الذى تسعى وراءه جميع النساء، ومن أهم الأشياء التى تساعدهن فى الحصول على هذا الأمر هو الاعتناء بالجسد بشكل صحيح ومناسب، والحصول على مواد تحفز هرمونات السعادة والراحة.



وذكر موقع "boldsky" أن وضع زيت اللافندر مع الماء الدافئ فى حوض الاستحمام أو البانيو يمنح المرأة الإحساس بالشعور والانتعاش والراحة، ويضبط الحالة المزاجية بفضل رائحته العطرية المميزة.



يرجع هذا التأثير لحمام زيت اللافندر لاحتوائه على خصائص مضادة للالتهابات، يجعله من العناصر الفعالة فى علاج بعض المشكلات الصحية، أهمها الالتهابات وآلام أسفل الظهر.



يذكر أن زيت اللافندر يساعد على تهدئة الأعصاب، والحد من التوتر، وعلاج القلق المرضى، وعلاج الأرق، كما أنه يساعد فى تخفيف الألم بشكل موضعى.