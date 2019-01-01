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حوادث

مطروح: عودة 365 مصريًا من ليبيا وعبور 247 شاحنة عبر منفذ السلوم

الجمعة 12/يوليه/2019 - 01:52 م
جريدة الدستور
ا ش ا
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أعلن مدير أمن مطروح اللواء هشام نصر، اليوم الجمعة، أن 365 مصريًا عادوا إلى مصر عبر منفذ السلوم البري بينهم 300 سافروا بصورة شرعية و65 بصورة غير شرعية، مشيرا إلى عبور 247 شاحنة في الاتجاهين، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال نصر - في بيان - إنه تم الانتهاء من إجراءات 1148 مسافرا منهم 227 مصريًا و921 ليبيًا، موضحا أنه تم الانتهاء من إجراءات وصول 95 شاحنة ومغادرة 152 أخرى بين الجانبين.
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