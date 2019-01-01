"بلومبرج": مصر من أبرز الأسواق الناشئة جذبًا للمستثمرين

أكدت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن تباطؤ معدلات التضخم تؤدي لزيادة العوائد الحقيقية في الاقتصادات الناشئة وعلى رأسها مصر والمكسيك وروسيا، وهي أخبار جيدة للغاية بالنسبة للمستثمرين.



وتابعت أن حالة الأسواق الناشئة تزداد قوة نظرًا لأن ارتفاع العوائد الحقيقية يمثل تناقضًا مع ما تمر به الدول المتقدمة التي تقل معدلات الفائدة لديها عن معدلات التضخم.



وأوضحت أن الأزمة التي مرت بالأسواق الناشئة خلال الفترة الأخيرة بسبب النزاع الأمريكي التركي قوض شهية المستثمرين عن هذه الأسواق، إلا أن مع السياسات النقدية الأمريكية الجديدة وخفض أسعار الفائدة، أصعب من الغاية تجاهل الميزة الحقيقية للأسواق الناشئة، حيث تحولت العائدات الحقيقية في الأسواق المتقدمة إلى نتائج سلبية.



وتابعت أنه في حال استمرت خسائر الدولار التي بدأت منذ يومين، وهي الأسوأ خلال ثلاثة أسابيع تقريبًا، فقد يشجع ذلك المزيد من المستثمرين على الانغماس والانتقال إلى الأسواق الناشئة، وعلى رأسها مصر والمملكة العربية السعودية والمكسيك.