الجمعة 12 يوليه 2019 الموافق 09 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

عالم

"بلومبرج": مصر من أبرز الأسواق الناشئة جذبًا للمستثمرين

الجمعة 12/يوليه/2019 - 01:50 م
جريدة الدستور
إسراء صلاح الدين
طباعة
أكدت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن تباطؤ معدلات التضخم تؤدي لزيادة العوائد الحقيقية في الاقتصادات الناشئة وعلى رأسها مصر والمكسيك وروسيا، وهي أخبار جيدة للغاية بالنسبة للمستثمرين.

وتابعت أن حالة الأسواق الناشئة تزداد قوة نظرًا لأن ارتفاع العوائد الحقيقية يمثل تناقضًا مع ما تمر به الدول المتقدمة التي تقل معدلات الفائدة لديها عن معدلات التضخم.

وأوضحت أن الأزمة التي مرت بالأسواق الناشئة خلال الفترة الأخيرة بسبب النزاع الأمريكي التركي قوض شهية المستثمرين عن هذه الأسواق، إلا أن مع السياسات النقدية الأمريكية الجديدة وخفض أسعار الفائدة، أصعب من الغاية تجاهل الميزة الحقيقية للأسواق الناشئة، حيث تحولت العائدات الحقيقية في الأسواق المتقدمة إلى نتائج سلبية.

وتابعت أنه في حال استمرت خسائر الدولار التي بدأت منذ يومين، وهي الأسوأ خلال ثلاثة أسابيع تقريبًا، فقد يشجع ذلك المزيد من المستثمرين على الانغماس والانتقال إلى الأسواق الناشئة، وعلى رأسها مصر والمملكة العربية السعودية والمكسيك.
ads

موضوعات متعلقة

منذ يوم

الحكومة: لا زيادة فى أسعار السجائر المحلية بسبب "الوقود"

منذ حوالي 18 ساعة

الرئيس السيسى يحضر زفاف عروسين ويشهد على عقد قرانهما

منذ ساعتين و 32 دقيقة

التعليم: نسبة النجاح فى الثانوية العامة مرتفعة.. والنتيجة غدًا

منذ حوالي 21 ساعة

يوسف البلايلي يصدم الهلال من أجل الأهلي

ads

الصور

image description

محاربو الصحراء يقتلون الأفيال على أرض الفراعنة (صور)

image description

60 صورة ترصد مباراة جنوب افريقيا ونيجيريا

image description

30صورة .. ترصد مباراة السنغال وبنين

image description

تونس تقصى غانا بركلات الترجيح وتتأهل لربع نهائى أمم أفريقيا

image description

فرحة لاعبي الجزائر والجمهور بالصعود إلى ربع نهائي الأمم الأفريقية

ads

الأكثر قراءة

شاهد.. ريهام سعيد ترد على شائعات تعرضها لمرض جلدي

التعليم: نسبة النجاح فى الثانوية العامة مرتفعة.. والنتيجة غدًا

التفاصيل الكاملة لتعيينات شركة "بدر الدين للبترول" الجديدة

الأرصاد: غدًا انخفاض طفيف في درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37

ستوديو

لحظة اقتحام غواصة محملة بالمخدرات في مياه المحيط الهادئ (فيديو)

محمد رمضان يحيي ذكرى وفاة عمر الشريف بطريقته الخاصة (فيديو)

مفاجأة لجماهير تونس قبل مباراة نصف نهائي كأس الأمم

تشييع جنازة يوسف شريف رزق الله من مسجد السلطان حسين بمصر الجديدة

ads

رياضة

ريفالدو: لن أشعر بخيبة أمل إذا انتقل نيمار إلى برشلونة

اودريزولا: لاعبو ريال مدريد يتطلعون لتحقيق إنجازات كبيرة في الموسم الجديد

فرجاني ساسي: توقعت التسجيل في مدغشقر وطموحات تونس تزايدت

السليتي لاعب تونس: عالجنا الأخطاء في معسكر الإسماعيلية

الرئيس نيوز

حبس مالك حمام سباحة في المرج بعد وفاة طفل صعقا بالكهرباء

قرقاش عن زيارة تميم إلى واشنطن: شعار السيادة لا يحفظه هدر السيادة

قنصل مصر بنيويورك يستقبل مدير المعهد الدبلوماسى للخارجية و13 ملحقا جديدا

الحكومة تحسم الجدل بشأن إنشاء وزارة للسعادة

منوعات

فيل يقتل طفلة ويصيب شقيقيها بجراح

السجن 600 عام لأمريكي بسبب جرائم جنسية

"جوجل" تتنصت على مستخدمي مساعدها الصوتي

5 معلومات عن رحلة "إس-400" إلى تركيا

كشكول

٣٣٠ طالب يتنافسون لدخول قائمة أوائل شعب الثانوية العامة

"التعليم ": اعتماد نتيجة الثانوية العامة غدآ وإعلانها الأحد

بالاسم ورقم الجلوس..نتيجة الثانوية العامة 2019 فى ثلاث خطوات

جامعة أسوان: 218 طالباً يشارك بدورة جامعة الطفل لتنمية مهارتهم

إسلام سياسي

القوات المسلحة تكذّب شائعات الإخوان حول شركة دابسي للنقل الذكي

لماذا أعلن الجيش التركي حالة التأهب على الحدود السورية؟

قائد فيلق القدس بالحرس الثوري: أمريكا سبب عدم استقرار العالم

إلغاء صلاة الجمعة في حلب وإدلب السوريتين خوفًا من الاشتباكات

مقالات الرأي
أحمد سليم
قصة شارع
مدحت بشاى
فريق يغيظ فى قيظ «بؤونة»
ماجد حبته
عاصمة تنزانيا الجديدة
خالد عكاشة
معضلة الوجود الإيرانى المسلح فى سوريا
المزيد
ads

الثقافة

"سينما مصر" بمسرح مركز الإبداع الأحد المقبل

الليلة.. القومى للمسرح يقدم دراسة نقدية لعرض "نوح الحمام"

رئيس البيت الفنى للمسرح ينعى الناقد يوسف شريف رزق الله

افتتاح متحف نجيب محفوظ الأحد المقبل

صفحتنا ع الفيس بوك