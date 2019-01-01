"أمريكا 2020".. مرشحة ديمقراطية تتعهد بالوقوف بجانب الفلسطينيين حال فوزها

أعلنت المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية، إليزابيث وارن، نيتها فى حالة الفوز بالضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلى لإنهاء احتلال الأراضى الفلسطينية.



وتعهدت "وارن" المرشحة لانتخابات الرئاسة، خلال فاعلية بولاية نيوهامبشير، بالوقوف بجانب الفلسطينين على الرغم أنها تحدثت سابقًا عن إسرائيل كونها حليفًا قويًا للولايات المتحدة، ولكن مواقفها تغيرت كى توافق أكثر مع قيمها التقدمية، وفقًا لدنيا الوطن.