اعتقال روسي في ألبانيا متهم بالقتال في صفوف داعش بسوريا

أعلنت الشرطة الألبانية، اليوم الجمعة، أنه تم اعتقال مواطن روسي متهم بالقتال مع تنظيم داعش، وسيتم ترحيله إلى روسيا.



وقالت الشرطة- في بيان لها نقلته قناة "يورونيوز" الأوروبية- إن المتهم الروسي البالغ من العمر 34 عامًا دخل إلى ألبانيا بطريقة غير شرعية بعدما قضت محكمة في جمهورية الشيشان في شهر أبريل عام 2015 بضرورة اعتقاله لانضمامه لجماعة إرهابية.



وأضافت الشرطة أن المتهم غادر روسيا في شهر يونيو عام 2013 متوجهًا إلى سوريا حيث انضم إلى تنظيم داعش هناك.