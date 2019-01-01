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رياضة

جاسلي يتصدر التجربة الأولى لسباق فورمولا1- البريطاني وهاميلتون يحل رابعا

الجمعة 12/يوليه/2019 - 01:06 م
جريدة الدستور
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حقق بيير جاسلي، سائق فريق ريد بول، أفضل زمن اليوم الجمعة في التجربة الحرة الأولى لسباق الجائزة الكبرى البريطاني المقرر بعد غد الأحد ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1-.

أما البريطاني لويس هاميلتون، سائق مرسيدس وحامل لقب بطولة العالم ومتصدر الترتيب العام لفئة السائقين ببطولة هذا الموسم، فجاء في المركز الرابع.

وحقق جاسلي أفضل زمن للفة على مضمار سيلفرستون البالغ طوله 5891 مترا، والذي مدد مسؤولوه قبل أيام عقد استضافة السباق حتى عام 2024، مسجلا دقيقة واحدة و173ر27 ثانية.

وجاء فالتيري بوتاس، زميل هاميلتون بفريق مرسيدس، في المركز الثاني بفارق 0.456 ثانية خلف جاسلي.

أما المركز الثالث، فقد احتله ماكس فيرستابن، سائق ريد بول، المتوج قبل أسبوعين بسباق فورمولا1- النمساوي، بفارق 0.836 ثانية خلف جاسلي وجاء هاميلتون في المركز الرابع بفارق 0.949 ثانية.

ويتطلع هاميلتون إلى تحقيق رقم قياسي يتمثل في الفوز للمرة السادسة بالسباق البريطاني، كما يأمل في التقدم خطوة جديدة نحو التتويج بلقب بطولة العالم للمرة السادسة.

ويتصدر هاميلتون الترتيب العام لفئة السائقين برصيد 197 نقطة ويليه بوتاس برصيد 166 نقطة وفيرستابن برصيد 126 نقطة.

ولم يحقق فريق فيراري أي انتصار خلال هذا الموسم، وتشير التوقعات إلى أن الوضع لن يتغير في سباق بريطانيا، حيث جاء سائقه تشارلز لوكلير في المركز الخامس وتلاه زميله الألماني سيبستيان فيتيل في المركز السادس.
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