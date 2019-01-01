انتحاري يفجّر نفسه في حفل زفاف بأفغانستان

قتل 5 أشخاص على الأقل وأصيب العديد بجروح، الجمعة، في تفجير انتحاري استهدف حفل زفاف في شرق أفغانستان، وفقما أعلنت وكالة "فرانس برس".



وقال المتحدث باسم حاكم ننغرهار عطاء الله خوجياني لوكالة فرانس برس "الساعة 8:00 هذا الصباح (03:00 ت غ) فجر انتحاري نفسه في حفل زفاف... في منطقة باشيراغام".



وأضاف: "تسبب ذلك بمقتل خمسة أشخاص وجرح أكثر من 40".



وقال حضرت خان خاكسار حاكم منطقة باشيراغام إن الحصيلة 14 قتيلا و14 جريحا محذرا من أنها قد تتغيّر.



وقال المتحدث باسم مستشفى ننغرهار ظاهر عديل لوكالة فرانس برس إن المستشفى الواقع في وسط مدينة ننغرهار تسلم جثتين و11 جريحا.



ونفت حركة طالبان التي كانت قد تعهدت بخفض استهداف المدنيين، أي مسؤولية عن التفجير الذي وقع في ولاية ننغرهار.



وتأوي المنطقة القريبة من الحدود الباكستانية منظمات متمردة أخرى مثل تنظيم داعش الإرهابي الذي أعلن مسؤوليته عن هجمات سابقة.