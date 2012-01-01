موسكو: واشنطن تضع عراقيل أمام انتشار مسيرة "الفوج الخالد" خارج روسيا

قال مدير جهاز الاستخبارات الروسية الخارجية، سيرجي ناريشكين، إن الولايات المتحدة وضعت أمامها مهمة منع انتشار فعالية "الفوج الخالد" الروسي في الخارج.



وأضاف ناريشكين في تصريح صحفي اليوم الجمعة: "في الدوائر العليا لإحدى الدول الواقعة على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي "الولايات المتحدة" تم وضع مهمة أمام مراكز دولية رسمية لإنشاء منظومة أدوات من شأنها وضع حواجز أمام ترويج فعالية الفوج الخالد".



وتابع: "هذا الأمر هو مثال على المساعي الخبيثة لخصوم روسيا الجيوسياسيين".



يُذكر أن مسيرات "الفوج الخالد" تجري عادة في يوم الاحتفال بعيد النصر على النازية "9 مايو من كل عام" في روسيا وعدد من الدول الأخرى، ويرفع المشاركون في هذه المسيرات صور أقاربهم، الذين شاركوا في الحرب الوطنية العظمى "الحرب العالمية الثانية".



ولأول مرة جرت هذه المسيرة في 9 مايو 2012 بمدينة تومسك في سيبيريا، وفي عام 2013 أصبحت مسيرة يتم تنظيمها في عموم روسيا.