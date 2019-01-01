لندن تجري محادثات مع واشنطن لإنشاء قوة عسكرية فى الخليج

أعلن المتحدث باسم الحكومة البريطانية، أن محادثات تجري مع الولايات المتحدة من أجل بناء قوة عسكرية في الخليج.



وقال المتحدث إن المباحثات تدور حول تشكيل حضور عسكري في منطقة الخليج لمواجهة التهديدات التي تتعرض لها الملاحة.



يأتي ذلك، بعد إعلان البنتاجون أن الولايات المتحدة تأمل فى إنشاء قوة خاصة بحماية السفن التجارية في الخليج في غضون أسبوعين.



وأعلنت بريطانيا يوم الخميس، عن تصديها لمحاولة إيران احتجاز ناقلة نفط تابعة لها في مضيق هرمز، فيما رفضت طهران هذا الاتهام، وذلك بعد أيام من احتجاز بريطانيا وسلطات جبل طارق ناقلة نفط إيرانية يعتقد أنها كانت متوجهة إلى سوريا، بدعوى خرقها العقوبات الأوروبية المفروضة على حكومة دمشق.