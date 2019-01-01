بريطانيا: حمولة "جريس1" الإيرانية 2.1 مليون برميل من النفط

قال فابيان بيكاردو رئيس وزراء إقليم جبل طارق- التابع للحكومة البريطانية- اليوم الجمعة، إن حمولة ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة قبالة سواحل الإقليم (جريس 1) 2.1 مليون برميل من النفط الخام الخفيف.



وذكرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية، أن مشاة البحرية الملكية البريطانية كانت قد احتجزت السفينة قبالة منطقة جبل طارق، الأسبوع الماضي، بسبب خرقها للعقوبات الأوروبية على سوريا.