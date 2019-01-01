صحيفة إسبانية: جريزمان على أعتاب نادى برشلونة

أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية اليوم الجمعة أن الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو، بات قريبًا للغاية من الانضمام بشكل رسمي إلى برشلونة، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقالت الصحيفة الإسبانية، إن محامي جريزمان سيتوجه، اليوم إلى مقر الاتحاد الإسباني، لإيداع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب الفرنسي مع أتلتيكو، والبالغ 120 مليون يورو.

وأشارت إلى أنه لن يحضر اليوم أي مسؤول من برشلونة، بينما سيحضر محامي جريزمان كل الوثائق المطلوبة، لتحرير النجم الفرنسي تعاقديًا من الارتباط بأتلتيكو.

وأوضحت الصحيفة المقربة من برشلونة أن جريزمان سيوقع على عقد مدته 5 أعوام مع برشلونة، ومن المنتظر أن يتم تقديمه رسميًا في "كامب نو"، الإثنين المقبل، ولكن دون حضور جماهيري.

وأفادت الصحيفة بأن صفقة جريزمان ستكون ثالث أغلى صفقة في تاريخ برشلونة بعد فيليب كوتينيو (135 مليون يورو)، وعثمان ديمبلي (125 مليون يورو).

