"جيتاناس نوسيدا" يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا جديدًا لليتوانيا

أدى الاقتصادي الليتواني "جيتاناس نوسيدا"، اليوم الجمعة، اليمين الدستورية رئيسًا جديدًا للبلاد لمدة خمس سنوات، خلفًا للرئيسة السابقة "داليا جريباوسكايتي".



وذكرت قناة "فرنسا 24" الإخبارية أن نوسيدا البالغ من العمر 55 عامًا تعهد بالقضاء على عدم المساواة في بلاده وتقليص الفجوة بين الأغنياء والفقراء، مشيرًا إلى أنه سيسعى إلى توثيق العلاقات مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.



وكان نوسيدا قد حصل على 66 في المائة من أصوات الناخبين في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التي جرت في شهر مايو الماضي.