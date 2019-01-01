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رياضة

الجهاز الفنى للأهلى يؤكد نجاح معسكر الفريق بإسبانيا

الجمعة 12/يوليه/2019 - 12:34 م
سيد عبدالحفيظ
سيد عبدالحفيظ
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قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن معسكر الفريق المقام حاليًا في إسبانيا ناجح للغاية حتى الآن ويحقق أهدافه بشكل كبير، في ظل المكاسب العديدة التي تحققت على كل الأصعدة.

وأوضح عبدالحفيظ - في تصريح اليوم الجمعة - أن الفريق استفاد بشكل كبير من الأجواء التي يعيشها الجميع في مدينة اليكانتي، سواء على الصعيد البدني بوصول اللاعبين لمعدلات اللياقة المطلوبة، أو الفني بخوض تجارب ودية متدرجة المستوى.

وأضاف أن مباراة نيو بورت كاونتي التي خاصها الأهلي، أمس الخميس، في ثاني لقاءاته الودية كانت تجربة مميزة للغاية، بعد أن منح الجهاز الفني فرصة المشاركة لعدد كبير من اللاعبين، إلى جانب منح عدد آخر راحة لتوزيع الأحمال البدنية بالشكل الذي يرغب الجهاز الفني في الوصول إليه.

وشدد عبدالحفيظ على أن الانضباط والالتزام هما شعار المعسكر، وهذا يخدم الهدف المطلوب في المرحلة الحالية قبل استئناف المباراتين المتبقيتين في بطولة الدوري لحسم الدرع.

من جانبه، قال محمد يوسف، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن المباريات الودية التي يخوضها الفريق في معسكر الإعداد المقام حاليًا في إسبانيا تحقق الهدف المطلوب منها بشكل كبير، وإن مباراة نيو بورت كاونتي الإنجليزي التي أقيمت، أمس، كانت مفيدة وإيجابية للغاية.

وأوضح أن المباراة كانت فرصة مناسبة لتجربة العديد من الأمور الفنية والخططية، وتجهيز كل اللاعبين للفترة المقبلة والمباريات المتبقية في بطولة الدوري، لافتًا إلى أنها جاءت أمام فريق منظم وقوي من النواحي البدنية بشكل كبير، وهو ما يعد استكمالًا للتصاعد في المستوى بعد خوض ودية سوكر سمارت الأولى خلال معسكر الإعداد.

وأشار المدرب العام للفريق إلى أن الجهاز الفنى اطمأن على حالة اللاعبين، وقام بتجربة باسم علي في مركز الظهير الأيسر، بالإضافة إلى المكاسب التي تحققت بعودة محمد نجيب، ومشاركته بشكل مميز بعد فترة طويلة من الغياب، وكذلك الدفع بالعناصر التي كانت بعيدة عن المباريات قبل توقف الدوري، وهو ما يحقق مكاسب فنية مميزة سوف تنعكس بشكل عملي على الفريق خلال الفترة المقبلة.

وألمح إلى أن انتظام الرباعي الدولي محمد الشناوي، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، ومروان محسن في المعسكر بداية من غد السبت، سيسهم في تحقيق المزيد من المكاسب الفنية، والوصول إلى المستوى المطلوب من الانسجام بعد فترة التوقف الطويلة، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي للجميع في الوقت الراهن يتركز في ضرورة الفوز بالبطولة المحلية وحسم الدرع.
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