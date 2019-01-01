الرئيسان الروسي والفلسطيني يبحثان مشاكل التسوية في الشرق الأوسط

أعلن المكتب الصحفي للكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا، اليوم الجمعة، مع نظيره الفلسطيني محمود عباس، حيث ناقش الرئيسان مشاكل التسوية في الشرق الأوسط.



وذكر بيان للمكتب الصحفي للكرملين أن الرئيسين تبادلا وجهات النظر حول مشاكل التسوية في الشرق الأوسط والنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.



وأضاف البيان أن الاتصال الهاتفي جاء بمبادرة من الجانب الفلسطيني.