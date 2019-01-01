مشجعو منتخب بنين يغادرون القاهرة بعد الخروج من أمم إفريقيا

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة عدد من مشجعي منتخب بنين، عائدين إلى بلادهم عقب مؤازرة منتخبهم في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل.

وحرصت سلطات مطار القاهرة على تخصيص "كاونترات" مجهزة وفريق عمل من العلاقات العامة لسرعة إنهاء إجراءات سفر مشجعي منتخب بنين عبر صالة رقم 1 بالمطار القديم.

وأقصى منتخب السنغال نظيره البنيني من الدور ربع النهائي من البطولة، والذي تأهل إليه منتخب "السناجب" لأول مرة في تاريخه بعدما أطاح بنظيره المغربي في دور الستة عشر.

