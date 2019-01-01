موسكو تؤكد بدء توريد منظومة "إس-400" إلى تركيا

أعلنت الهيئة الفدرالية الروسية للتعاون التقني العسكري بدء توريد منظومة "إس-400" للدفاع الجوي إلى تركيا اليوم الجمعة، مشيرة إلى أن التسليم سيكون طبقا للمواعيد المتفق عليها.



ونقلت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية عن مصدر دبلوماسي عسكري روسي، لم تحدد هويته، أن طائرة نقل عسكرية روسية تحمل دفعة أخرى من منظومة "إس-400" ستقلع قريبا باتجاه تركيا.



ويأتي هذا التصريح الروسي بعد إعلان وزارة الدفاع التركية في وقت سابق عن تسلمها أجزاء من هذه المنظومة اليوم الجمعة.



وقد توصلت تركيا إلى اتفاق مع روسيا لشراء منظومة "إس-400" عام 2017.