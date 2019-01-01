المنتخب الأمريكي يعزز صدارته وهولندا تقفز للمركز الثالث بتصنيف الفيفا لمنتخبات السيدات

رغم خروجه المبكر من بطولة كأس العالم للسيدات التي استضافتها فرنسا مؤخرا، حافظ المنتخب الألماني على موقعه في المركز الثاني بالتصنيف العالمي للمنتخبات في نسخته الجديدة الصادرة اليوم الجمعة، عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، فيما قفز المنتخب الهولندي خمسة مراتب إلى المركز الثالث.



وعزز المنتخب الأمريكي موقعه في صدارة التصنيف مستفيدا من فوزه الثمين بلقب البطولة للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخه.



ورفع المنتخب الأمريكي رصيده في الصدارة إلى 2180 نقطة بفارق 121 نقطة أمام نظيره الألماني؛ ليكون الفارق الأكبر على الاطلاق في تاريخ التصنيف.



وقفز المنتخب الهولندي، الذي خسر نهائي مونديال السيدات 2019 أمام نظيره الأمريكي، خمسة مراتب إلى المركز الثالث بفارق 22 نقطة فقط خلف نظيره الألماني؛ ليكون الترتيب الأفضل للمنتخب الهولندي في تاريخ التصنيف فيما حافظ المنتخب الفرنسي على موقعه في المركز الرابع متقدما على المنتخب الإنجليزي الذي تراجع مرتبتين إلى المركز الخامس.



واستفاد المنتخب السويدي من احتلال المركز الثالث في مونديال 2019، وتقدم إلى المركز السادس لتكون المرة الأولى منذ عامين التي يظهر فيها بأحد المراكز الستة الأولى في التصنيف.



وشهدت النسخة الجديدة للتصنيف اليوم إضافة ثلاثة منتخبات؛ ليرتفع عدد المنتخبات في هذا التصنيف إلى 158 منتخبا.