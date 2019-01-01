ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف بالقليوبية
الجمعة 12/يوليه/2019 - 12:17 م
محمد عيسىطباعة
تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة باستخدام الدراجات البخارية بالقليوبية.
وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة بنها بمديرية أمن القليوبية قيام 3 عاطلين أحدهم مطلوب التنفيذ عليه فى 3 قضايا "تبديد" بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة باستخدام الدراجات البخارية.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين حال استقلالهم عدد 2 دراجة نارية وضبط بحوزتهم بندقية خرطوش - فرد خرطوش – 7 طلقات نارية – 2 سلاح أبيض "مطواه، سكين" - 3 أقنعة سمراء اللون - 11 هاتف محمول ماركات مختلفة - ومبلغ مالى 3800 جنيه - حافظة نقود بداخلها بطاقة شخصية – 3 كارنيهات، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم 5 وقائع أخرى، وبعرض المسروقات على المجنى عليهم تعرفوا عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة بنها بمديرية أمن القليوبية قيام 3 عاطلين أحدهم مطلوب التنفيذ عليه فى 3 قضايا "تبديد" بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة باستخدام الدراجات البخارية.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين حال استقلالهم عدد 2 دراجة نارية وضبط بحوزتهم بندقية خرطوش - فرد خرطوش – 7 طلقات نارية – 2 سلاح أبيض "مطواه، سكين" - 3 أقنعة سمراء اللون - 11 هاتف محمول ماركات مختلفة - ومبلغ مالى 3800 جنيه - حافظة نقود بداخلها بطاقة شخصية – 3 كارنيهات، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم 5 وقائع أخرى، وبعرض المسروقات على المجنى عليهم تعرفوا عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.