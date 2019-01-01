ضبط 4 أشخاص استولوا على 87 ألف جنيه من صيدلي بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 أشخاص سرقوا صيدلى بالإكراه واستولوا على 87 ألف جنيه وكارت فيزا بالجيزة.



البداية، من خلال بلاغ لوحدة قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة من صيدلى، سن 44، بتعرفه على شخص من خلال تردده على الصيدلية عمله لشراء أدوية ولم يقم بسداد قيمتها، واتصل به لمطالبته بسداد قيمة تلك الأدوية، فطلب منه مقابلته بشارع العشرين بدائرة القسم، فتوجه لمكان المقابلة مُستقلًا سيارة ملاكى قيادته، وتقابل معه واصطحبه لإحدى الشقق السكنية، حيث فوجئ بتواجد ثلاثة مجهولين بداخلها قاموا بالاستيلاء منه على (مبلغ 4 آلاف جنيه- كارت فيزا) واحتجزوه بالشقة، ثم قاموا بسحب مبلغ 27 ألف جنيه، وإجراء عمليات شراء بمبلغ 56 ألف جنيه من الفيزا كارد الخاصة به، وعقب ذلك قاموا بتخديره، والتخلى عنه بسيارته بالقرب من مطلع كوبرى صفط اللبن بدائرة القسم، وفروا هاربين ولدى إفاقته فوجئ بمجهولين آخرين استقلا السيارة صحبته، ولاحظا عدم اتزانه فقاما بسرقة سيارته وهاتفه المحمول وتخليا عنه أعلى الطريق الدائرى وفرا هاربين.



من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات، توصلت جهود فريق البحث إلى تحديد مكان الشقة التى تم احتجاز المجنى عليه فيها، وتحديد مرتكبى الواقعة، وهم أربعة عاطلين سبق اتهامهم فى العديد من القضايا.



وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم استهدافهم، وأمكن ضبطهم وبحوزة أحدهم 10 جرامات لمخدر الهيروين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأرشدوا عن (مبلغ 2500 جنيه- شاشة تليفزيون 32 بوصة- عدد 9 هواتف محمولة "تبلغ قيمتها حوالى 63 ألف جنيه")، وجار تكثيف الجهود لتحديد وضبط المجهولين اللذين استوليا على سيارة المجنى عليه وهاتفه المحمول.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.