ضبط لص التكاتك بالعامرية

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أحد مرتكبى واقعة سرقة مركبة "توك توك" بالإكراه بالإسكندرية.



وتم تبليغ وحدة قسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية من سائق، مقيم بدائرة مركز أبوالمطامير بالبحيرة، أنه حال قيادته مركبة "التوك توك" بمنطقة سيدى غازى بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة، استوقفه شخصان وطلبا منه توصيلهما لإحدى القرى بدائرة القسم، وحال سيرهم بمنطقة الزراعات بالقرية هدداه بسلاح أبيض "مطواة" وتعديا عليه بالضرب، مما أسفر عن إصابته بجروح وكدمات متفرقة واستوليا منه على مركبة "التوك توك" ولاذا بالفرار.



وتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية من تحديد مرتكبى الواقعة شخصان مقيمان بدائرة مركز كفرالدوار.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحدهما حال قيامه بعرض مركبة "التوك توك" للبيع بدائرة القسم، وعُثر بحوزته على السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الهارب، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.