الكرملين: الاتصال الهاتفي بين بوتين وزيلينسكي كان "برجماتيًا"

وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، أول اتصال هاتفي بين الرئيسين الروسي والاوكراني، فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي، بأنه كان تمهيديا وبرجماتيا، مشيرا إلى أن هذا الاتصال استمر لمدة 20 دقيقة.



وقال بيسكوف- في تصريح صحفي اليوم الجمعة- إنه "بالنسبة لجو المحادثة، فقد كانت هذه أول محادثة بين الرئيسين وهي مقدمة تمهيدية وبرجماتية".



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد أجريا، مساء أمس الخميس، أول محادثة هاتفية بينهما، وذلك بمبادرة من كييف.



وتطرق الاتصال الهاتفي- حسبما أفاد الكرملين- إلى التسوية في جنوب شرق أوكرانيا والعمل المشترك على إعادة الأشخاص المحتجزين لدى كلا الطرفين.



كما ناقش الرئيسان إمكانية استمرار الاتصالات في إطار "رباعية نورماندي" الخاصة بتسوية الأزمة الأوكرانية.