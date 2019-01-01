"الصوفية "تشد الرحال إلى ضريح "أبوخليل" قطب الشرقية للاحتفال بمولده

تحتفل، اليوم الجمعة، الطرق الصوفية بمحافظة الشرقية، بمولد القطب الصوفي الكبير الشيخ محمد أبوخليل، مؤسس الطريقة الخليلية، وأحد زعماء الصوفية بالوجه البحري، حيث تقام ليلة كبري كل عام يشارك فيها الآلاف من أتباع ومريدي الطرق الصوفية، حيث تعتبر الاحتفالية مهرجانًا صوفيًا كبيرًا يشارك فيها شيوخ وعلماء وباحثي التصوف.



وينظم الاحتفالية كل من الشيخ صالح أبوخليل رئيس المؤسسة الخليلية للتصوف، والشيخ محمد أبوخليل شيخ السجادة الخليلية بالزقازيق، وتشارك فرقة الأخوة ابو شعر والحضرة كل عام في إحياء الاحتفالات، الخاصة بمولد القطب الصوفي الذي ذاع صيته في جميع أنحاء مصر.



ويشارك في الاحتفالية، جنسيات أجنبية وعربية، حيث يأتي مريدين من ليبيا والجزائر والمغرب، وإندونيسيا وماليزيا وفرنسا، حيث يعتبر مولد أبوخليل مهرجان كرنفالي كبير، يشهده أهالي الزقازيق كل عام من نفس الموعد.



في السياق ذاته، قال محمد الجندي أحد قيادات الطرق الصوفية بالشرقية، إن الاحتفال بمولد القطب الصوفي محمد أبوخليل، عادة سنوية مباركة يشارك فيها الجميع حبًا في هذا الرجل الصالح الذي خلفه الشيخ صالح والشيخ محمد حيث تقام الاحتفالية كل عام، بمشاركة كبار رجال الدولة السابقين والحاليين الجميع جاءوا لأخذ نظرة من حضرة العارف بالله.