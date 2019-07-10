قبول أوارق جميع المتقدمين لوظيفة مدير ووكيل مدرسة من الحاصلين على دبلوم المعلمين

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قبول كل أوراق المتقدمين لوظيفة مدير مدرسة من الوظائف المعادلة لدرجة معلم أول (أ)، وللمتقدمين لوظيفة وكيل مدرسة من الوظائف المعادلة لدرجة معلم أول، ومن الحاصلين على دبلوم المعلمين والمعلمات لكلتا الوظيفتين لمدارس التعليم الأساسي.



وذكرت الوزارة- في بيان اليوم الجمعة- أن قبول الطلبات يتم بعد استيفاء الاشتراطات المقررة من الأكاديمية المهنية للمعلمين، وذلك بناء على تعديلات قانون التعليم الأخيرة الصادرة برقم 16 لسنة 2019، واستجابة لشكاوى المعلمين إزاء قيام بعض المديريات برفض أوعدم قبول أوراق بعض المتقدمين لوظيفة مدير ووكيل مدرسة من حملة دبلومات المعلمين والمعلمات.



ووجهت الوزارة، الأكاديمية المهنية للمعلمين بإصدار القرار التنفيذي بتاريخ 10-7-2019 بشأن منح أحقية شاغلي وظائف معلم خبير وكبير معلمين في التقدم لشغل وظيفة مدير ووكيل إدارة تعليمية بعد استيفاء كامل الشروط اللازمة لشغل تلك الوظيفة.