الجمعة 12 يوليه 2019 الموافق 09 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

مصر

"التعليم" تصدر كتابًا دوريًا لإنصاف معلمى دبلوم المعلمين

الجمعة 12/يوليه/2019 - 11:12 ص
الدكتور محمد عمر
الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين
نورهان عبدالرحمن
طباعة
أصدر الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، كتابَا دوريًا رقم 6 بتاريخ 11- 7-2019 لجميع المديريات التعليمية لقبول كل أوراق المتقدمين لوظيفة مدير مدرسة من الوظائف المعادلة لدرجة معلم "أول أ"، وللمتقدمين لوظيفة وكيل مدرسة من الوظائف المعادلة لدرجة معلم أول، ومن الحاصلين على دبلوم المعلمين والمعلمات لكلتا الوظيفتين لمدارس التعليم الأساسي.

وقال"عمر"، إن قبول الطلبات يتم بعد استيفاء الاشتراطات المقررة من الأكاديمية المهنية للمعلمين، وذلك بناءً على تعديلات قانون التعليم الأخيرة الصادرة برقم 16 لسنة 2019 واستجابة لشكاوى المعلمين إزاء قيام بعض المديريات برفض أو عدم قبول أوراق بعض المتقدمين لوظيفة مدير ووكيل مدرسة من حملة دبلومات المعلمين والمعلمات.

ووجه الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، الأكاديمية المهنية للمعلمين إلى إصدار القرار التنفيذي بتاريخ 10-7-2019 بشأن منح أحقية شاغلي وظائف معلم خبير وكبير معلمين في التقدم لشغل وظيفة مدير ووكيل إدارة تعليمية بعد استيفاء كامل الشروط اللازمة لشغل تلك الوظيفة.
ads

موضوعات متعلقة

منذ يوم

البترول: تراجع متأخرات شركات النفط الأجنبية إلى 900 مليون دولار

منذ حوالي 4 ساعات

بالأرقام.. أهم 7 مشروعات تكرير فى مصر

منذ ساعة و نصف

التموين: بدء صرف فروق نقاط الخبز اليوم

منذ حوالي 17 ساعة

البنك المركزي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير

ads

الصور

image description

محاربو الصحراء يقتلون الأفيال على أرض الفراعنة (صور)

image description

60 صورة ترصد مباراة جنوب افريقيا ونيجيريا

image description

30صورة .. ترصد مباراة السنغال وبنين

image description

تونس تقصى غانا بركلات الترجيح وتتأهل لربع نهائى أمم أفريقيا

image description

فرحة لاعبي الجزائر والجمهور بالصعود إلى ربع نهائي الأمم الأفريقية

ads

الأكثر قراءة

موهبة ويست بروميتش ينضم لبرشلونة

إسبانيا ترفع حظر السفر عن مواطنيها لشرم الشيخ.. والسبب "راموس"

الرئيس السيسى يحضر زفاف عروسين ويشهد على عقد قرانهما

الحكومة: لا زيادة فى أسعار السجائر المحلية بسبب "الوقود"

ستوديو

بث مباشر شعائر صلاة الجمعة من الحرم المكي

نوال الزغبي تروج لكليبها الجديد "صبح صبح" (شاهد)

لحظات رعب على متن طائرة كندية وإصابة 35 راكبًا (فيديو)

وقوع 82 قتيلًا في معارك بين الجيش السوري وجماعات مسلحة (فيديو)

ads

رياضة

إصرار بايرن ميونخ على ضم ساني يتصدر عناوين الصحف الألمانية

جيرالدو ضمن التدريبات الجماعية للأهلى.. غدًا

الأهلى : وديات معسكر إسبانيا تحقق أهدافها

عبدالحفيظ: معسكر إسبانيا ناجح على كافة المستويات

الرئيس نيوز

"كهربا" يوجه رسالة لجماهير الزمالك

بعد دعوات لإنشائها.. شرط الرئيس السيسي لإنشاء وزارة السعادة في مصر (فيديو)

مدبولى يتابع تنفيذ برنامج تحويل المركبات للعمل بالوقود المزدوج

بالأرقام.. رسوم طلب التصالح في مخالفات البناء

منوعات

تونس تخصص 3 طائرات لنقل مشجعيها إلى مصر

الصين: خسائر تتجاوز 7 مليارات دولار جراء الفيضانات

باريس تنتقد احتفالات الجزائريين بعد الفوز على كوت ديفوار

هبوط اضطرارى وإصابة العشرات بمطبات هوائية

كشكول

جامعة أسوان: 218 طالباً يشارك بدورة جامعة الطفل لتنمية مهارتهم

جامعة حلوان: معرض التعليم العالي يقدم برامج دراسية لفرص تعليمية متنوعة

"نورهان" الأولي في إعدادية قنا بعد قبول تظلمها في التصحيح

تعرف علي البرامج الجديدة بتربية الزقازيق

إسلام سياسي

إلغاء صلاة الجمعة في حلب وإدلب السوريتين خوفًا من الاشتباكات

مقتل وإصابة 18 من عناصر طالبان في هجوم لداعش بأفغانستان

إخواني منشق: الـ"فُجر" ضريبة الخصومة مع الإخوان

المسماري فور نجاته: السراج دفع أموالًا لـ"لخونة" في بنغازي

مقالات الرأي
أحمد سليم
قصة شارع
مدحت بشاى
فريق يغيظ فى قيظ «بؤونة»
ماجد حبته
عاصمة تنزانيا الجديدة
خالد عكاشة
معضلة الوجود الإيرانى المسلح فى سوريا
المزيد
ads

الثقافة

رئيس البيت الفنى للمسرح ينعى الناقد يوسف شريف رزق الله

الليلة.. "أحمد مبارك شاعر الثغر المضيء" بأتيليه الإسكندرية

"نذر: حكاية هيلانة ويوسف الأرمنى" بدار هن.. الليلة

فرقة ومضة تعرض الأراجوز وخيال الظل بالسحيمى

صفحتنا ع الفيس بوك