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مصر

"التعليم": فحص 61 ألف شكوى لطلاب الصف الأول الثانوي.. النتيجة غدا

الجمعة 12/يوليه/2019 - 11:11 ص
جريدة الدستور
نورهان عبدالرحمن
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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الانتهاء من فحص 61 ألفا و14 شكوى مقدمة من 34 ألف طالب بالصف الأول الثانوي على مستوى الجمهورية بشأن التضرر من حدوث مشاكل تقنية حالت دون استكمال الاختبار الإلكتروني الذي عقد بشهر مايو الماضي.

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم الجمعة، إنه سيتم إعلان النتيجة النهائية بالمدارس غدا، على أن يتم تسليم الطالب بيان بموقفه من الاختبارات التي تمت للمواد العشرة الأساسية وكذلك باقي المواد التي لا تضاف للمجموع من المدرسة.

وكانت الوزارة قد فتحت باب تقديم الشكاوى لطلاب الصف الأول الثانوي يوم 26 يونيو 2019 ولمدة أسبوع بالإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية لكل من تضرر من حدوث مشكلة تقنية حالت دون استكمال الاختبار الإلكتروني الذي عقد في شهر مايو الماضي.

وقامت الإدارات التعليمية بتشكيل لجنة من التعليم العام والثانوي وشئون الطلاب ومسئولي التطوير التكنولوجي بفحص الشكاوى المقدمة والتأكد من صحتها إجرائيًا ووجود محضر إثبات حالة أثناء انعقاد الاختبار بالمدرسة، أو تم رصدها من قبل غرف العمليات المشكلة بالمديريات التعليمية، وتم تسجيل نتيجة الفحص على التطبيق الإلكتروني الذي تم إعداده لهذا الغرض.
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