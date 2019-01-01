جيرالدو ضمن التدريبات الجماعية للأهلى.. غدًا

ضمن التدريبات الجماعية لنادى الأهلى ينتظم الأنجولي جيرالدو لاعب الفريق الأول، غدا السبت على ملعب لافينكا ضمن برنامج الإعداد بالمعسكر الخارجي.



وكان جيرالدو قد أنهى تدريبات التأهيل البدني التي خضع لها لمدة 48 ساعة عقب انضمامه لمعسكر الأهلي المقام حاليًا في إسبانيا.



يذكر أن الجهاز الفني كان قد منح اللاعب راحة لعدة أيام عقب خروج منتخب بلاده من بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تقام في مصر.



كما سمح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للاعبين بالقيام بجولة حرة في مدينة فالنسيا الإسبانية اليوم الجمعة على هامش معسكر الإعداد الخارجي المقام في مدية اليكانتي استعدادا لاستئناف المباريات المتبقية من بطولة الدوري.



وتقرر السماح للاعبين بجولة لعدة ساعات في مدينة فالنسيا، ضمن برنامج المعسكر الذي شهد إقامة عدد من المباريات الودية.



وكان الأهلي قد تعادل أمس الخميس مع نظيره نيو بورت كاونتي الإنجليزي بهدف لكل فريق ثاني مباريات الفريق بمعسكر إسبانيا.