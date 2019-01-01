العمل السعودية تستعد لموسم الحج بتدشين برنامج "تمام الحج"

بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، استعدادها لأداء أعمالها خلال موسم الحج لعام 2019 ـ 1440 هجرية، وذلك بتدشين برنامج "تمام الحج" بالتشارك مع عدة جهات حكومية، وذلك للرقابة على المنشآت التي صدرت لها تأشيرات موسمية، والتأكد من التزام تلك المنشآت بتطبيق أحكام لائحة التأشيرات الموسمية والمؤقتة بأن العمالة تعمل في الأعمال التي استقدمت من أجلها.



وتلقت وزارة القوى العاملة تقريرًا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض، أشار فيه الملحق العمالي، الدكتور ياسر غازي، إلي أن برنامج تمام الحج يعمل على التكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لرصد المخالفات حال اكتشافها من خلال جميع منافذ الدخول للمملكة "البرية، والبحرية، والجوية" وفي مواقع عمل العمالة الموسمية في مناسك الحج لضمان جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.



وأوضح أن البرنامج جاء على موقع الوزارة الرسمي، ويهدف إلى تنظيم وتسهيل جميع إجراءات رصد واعتماد تلك المخالفات، بالإضافة إلى سرعة وسهولة معالجة البيانات المدخلة وإحالتها للجهات ذات الاختصاص ومتابعة العمالة الموسمية من بداية دخولهم للمملكة حتى نهاية مهامهم.